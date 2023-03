https://fr.sputniknews.africa/20230306/apres-les-seismes-ankara-envisage-des-avions-russes-comme-alternative-aux-f-16-1058114151.html

Après les séismes, Ankara envisage des avions russes comme alternative aux F-16

Les séismes dévastateurs du 6 février forcent la Turquie à revoir ses projets concernant l’achat d’avions de chasse américains F-16 et la construction du hub gazier.Ankara pourrait envisager leur remplacement par des avions russes ou européens, selon Cagri Erhan, membre du Comité présidentiel turc pour la sécurité et la politique étrangère.Des avions russes envisagésSelon lui, le gouvernement turc a commis une erreur en demandant à Washington des F-16 que le Congrès refusait de livrer "sous un prétexte indéterminé" et qui étaient "obsolètes et non compétitifs en comparaison avec d’autres avions".Exclue par l’administration Trump du programme F-35, dont elle était l’un des partenaires, pour avoir acquis et mis en service des systèmes russes de défense aérienne S-400 "Triumph", la Turquie a demandé aux États-Unis de lui livrer 40 chasseurs-bombardiers F-16 "Viper" [soit la dernière version de l’appareil développé par Lockheed-Martin] ainsi que 80 kits pour porter d’anciens appareils de ce type à ce nouveau standard."Tout dépend des investissements"Cagri Erhan a également évoqué les négociations entre les consommateurs et les fournisseurs sur le hub gazier qui avaient été suspendues après les séismes. Fixées pour les 14 et 15 février, elles ont été préalablement reportées au 22 mars.Un hub gazier turc a été évoqué pour la première fois en octobre dernier, deux semaines après le sabotage des gazoducs Nord Stream.Vladimir Poutine a alors déclaré que les livraisons de gaz pourraient être compensées par leur déplacement dans la région de la mer Noire. Selon lui, ce hub pourrait servir à livrer d’autres pays, notamment en Europe.La Turquie a donné raison à cette idée et les dirigeants des deux pays ont chargé les ministères et services concernés de se mettre à la tâche.

