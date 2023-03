https://fr.sputniknews.africa/20230301/la-presence-militaire-francaise-au-mali-na-rien-regle-selon-un-depute-malien-1058043016.html

"La présence militaire française au Mali n’a rien réglé", selon un député malien

Les relations entre Bamako et Paris ne sont pas au beau fixe, selon Nouhoum Sarr, membre du Conseil national de transition, organe législatif mis en place au Mali en remplacement de l’Assemblée nationale.En cause, "des péripéties de l’histoire", ainsi que l’approche et le comportement des dirigeants français, très peu amicaux avec le peuple malien.Explosion de la situation sécuritaire"Quand les forces aussi modernes, aussi équipées, d’un pays aussi puissant que la France, sont sur votre territoire, et que la situation sécuritaire empire, vous êtes tentés d’observer la situation sécuritaire après leur départ. Parce qu’elle n’était pas comme cela avant leur arrivée, elle s’est empirée avec leur arrivée", fait-il savoir.Selon lui, les relations avec la France se sont compliquées davantage quand les Maliens ont "fait le choix de la souveraineté nationale", ce qui n’a pas plu à Paris."Les dirigeants français ont estimé que ce n’était pas acceptable pour eux, et de façon unilatérale, ils ont décidé de retirer les forces Barkhane. Sans concertation avec le peuple malien, sans demander notre avis, sans même en référer aux autorités."Changement de partenariatD’où le choix de partenaires souhaitant vraiment aider le Mali.Les résultats de ce changement commencent à se faire ressentir."Donc pour le Mali les résultats sont en train d’être atteints, les groupes terroristes sont aujourd’hui acculés."La situation est selon lui similaire à celles du Burkina Faso et de la Guinée qui sont en train de suivre le même chemin."Le Mali est un exemple pour le Burkina, qui vient également de demander le départ des forces spéciales françaises, parce que leur présence n’a servi à rien. Malgré leur présence, la situation sécuritaire s’est aggravée."L’aide de Moscou pour faire face aux terroristesChoguel Kokalla Maïga, Premier ministre du gouvernement malien de transition, s’est exprimé dans le même ordre d’idées."La Russie est un partenaire historique du Mali", a-t-il signalé à Sputnik mardi 28 février.Selon lui, la coopération avec la Russie dans tous les domaines stratégiques est constructive.Il a précisé que les fournitures russes avaient permis au Mali de faire face aux terroristes.

