"La peur a changé de camp": Bamako reconnaissant envers Moscou pour son aide militaire

La Russie continue de fournir au Mali du matériel militaire et le pays en est totalement satisfait. Partenaires historiques, les deux États envisagent de... 28.02.2023

2023-02-28T09:12+0100

2023-02-28T09:12+0100

2023-02-28T09:12+0100

Le Mali poursuit sa coopération avec la Russie dans le domaine militaire, il est satisfait du matériel militaire russe, a déclaré à Sputnik Choguel Kokalla Maïga, Premier ministre du gouvernement malien de transition.Les fournitures russes ont permis au Mali de faire face aux terroristes, selon lui."Un partenaire fiable""À l'heure actuelle, nous sommes totalement satisfaits" de ces acquisitions, a précisé le responsable. "Notre ministre de la Défense a l’habitude de dire que la Russie est un partenaire fiable", a-t-il ajouté.Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait précédemment annoncé que la Russie avait envoyé au Mali, le 19 janvier, un gros lot de matériel aérien. En novembre 2021, la Russie avait remis au pays quatre hélicoptères de transport Mi-171. En août 2022, le Mali a reçu de Moscou plusieurs avions et hélicoptères, à savoir des avions d'entraînement militaire L-39 et des appareils d'attaque au sol Su-25 ainsi que des hélicoptères d'attaque de type Mi-24P et Mi-8.Un rebond des contacts en vue"La Russie est un partenaire historique du Mali", a encore souligné M.Maïga. Jusqu'à une date récente, 60% des cadres supérieurs formés à l'extérieur ont été formés dans l'URSS, a-t-il rappelé.À présent, les dirigeants du Mali et de la Russie cherchent à ramener cette coopération à la hauteur des attentes des deux peuples, selon lui.Des "prix d'ami"D'après Choguel Kokalla Maïga, la coopération avec la Russie dans tous les domaines stratégiques est constructive, y compris sur l'approvisionnement du pays en blé, en engrais et en produits pétroliers. Les questions politiques en la matière ont été réglées, il ne reste que des questions techniques, selon lui.Sur certains produits, la Russie "a fait une diminution de 20% dès le départ", comprenant bien les problèmes du Mali. Les réductions pourraient même être encore plus importantes "pour renforcer nos relations"."Il y aura une nouvelle dynamique", a-t-il ajouté, précisant qu'en outre, la Russie avait multiplié par trois ou quatre le nombre de bourses qu'elle allait donner à l'État du Mali.

