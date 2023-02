https://fr.sputniknews.africa/20230210/la-contribution-de-la-russie-a-la-securite-au-sahel-est-multiforme-selon-un-ex-ministre-malien-1057886297.html

"La contribution de la Russie à la sécurité au Sahel est multiforme", selon un ex-ministre malien

Le Mali veut choisir de manière indépendante ses partenaires, en particulier dans la lutte contre le terrorisme, a expliqué à Sputnik Adama Samassékou, ancien... 10.02.2023, Sputnik Afrique

Alors que le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a terminé sa tournée en Afrique le 9 février, le Mali se réjouit de pouvoir diversifier ses partenariats, a déclaré à Sputnik Adama Samassékou, ex-ministre malien de l’Éducation.Le responsable affirme que Moscou peut aider Bamako à "retrouver sa souveraineté", non seulement en appuyant la lutte anti-terroriste, mais en nouant diverses collaborations qui aideront le pays à se développer.Adama Samassékou assure que "la grande majorité de l’opinion nationale" compte sur ce nouveau partenariat avec la Russie pour mettre fin à une insécurité galopante.Partisan d’un modèle "multilatéraliste", l’ancien ministre insiste sur l’importance d’un "rééquilibrage des interventions" sur le continent africain. Il voit ainsi d’un bon œil l’ouverture d’une base navale russe au Soudan, si le pays le désire, alors que la région abrite déjà de semblables structures américaines et françaises.L’Afrique a été "dépecée" par l’OccidentAdama Samassékou n’est par ailleurs pas étonné que la présence russe, mais aussi chinoise, en Afrique hérisse le poil des Occidentaux. Les puissances colonisatrices ont divisé le continent à leur guise à la Conférence de Berlin, en 1884, et continuent d’agir de la sorte, rappelle celui qui fut porte-parole du gouvernement malien.Le ministre russe des Affaires étrangères avait rencontré son homologue malien Abdoulaye Diop, le 7 février dernier à Bamako. Ce dernier avait déjà déclaré que le Mali n’avait pas à "justifier le choix de ses partenaires".

