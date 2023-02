Le Mali ne va pas se justifier d'avoir choisi la Russie comme partenaire

https://fr.sputniknews.africa/20230207/le-mali-ne-va-pas-se-justifier-davoir-choisi-la-russie-comme-partenaire-1057850032.html

Les ministres russe et malien des Affaires étrangères se sont entretenu ce mardi à Bamako. Suite à leur rencontre, Sergueï Lavrov et Abdoulaye Diop ont abordé... 07.02.2023, Sputnik Afrique

À l’issue des pourparlers avec son homologue russe Sergueï Lavrov, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a souligné le caractère souverain de la décision de son pays de coopérer avec la Russie.De son côté, Sergueï Lavrov a regretté la réaction négative des pays occidentaux au partenariat de Moscou et Bamako.Il a souligné qu’en matière de coopération avec les pays africains, "Moscou n’a rien à cacher et n’a pas à avoir honte".Renforcer les relations économiquesLe chef de la diplomatie malienne a indiqué que son pays envisageait de renforcer ses relations économiques et commerciales avec la Russie.Sergueï Lavrov a exprimé son espoir que les livraisons de blé, d'engrais et de produits pétroliers de la Russie au Mali commenceraient dans "un avenir très proche".Sommet Russie-AfriqueD'après M.Diop, le Président Assimi Goita a déjà confirmé sa participation au sommet Russie-Afrique qui doit se tenir en 2023 à Saint-Pétersbourg.Visite de haut niveauC’est la première fois qu’un ministre russe des Affaires étrangères se rend au Mali. Cette visite, qualifiée de "haut niveau" par les autorités maliennes, s’inscrit, selon elles, "en droite ligne du choix politique opéré par le gouvernement de la Transition d’élargir et de diversifier les partenariats stratégiques". À l'agenda du chef de la diplomatie russe figure également un déjeuner de travail et une audience avec le colonel Assimi Goita, Président de la Transition.

