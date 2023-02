https://fr.sputniknews.africa/20230209/moscou-fournit-des-details-sur-la-future-creation-dune-installation-de-la-marine-russe-au-soudan-1057878857.html

Moscou fournit des détails sur la future création d’une installation de la Marine russe au Soudan

En visite au Soudan, le chef de la diplomatie russe a évoqué le sort de l’accord entre Khartoum et Moscou sur un point de soutien logistique des navires russes... 09.02.2023, Sputnik Afrique

L’accord russo-soudanais sur la création d’un point d’approvisionnement et de réparation des navires de la Marine russe en mer Rouge est en cours de ratification, a annoncé ce jeudi 9 février le ministre russe des Affaires étrangères, en visite à Khartoum.L’accord a été signé à Khartoum le 23 juillet 2019 et à Moscou le 1er décembre 2020.La Russie prête à investir davantage au SoudanLa visite du ministre russe des Affaires étrangères au Soudan a également été consacrée à d’autres domaines de coopération.Selon M.Lavrov, les sociétés russes étudieraient la possibilité d’augmenter leurs investissements dans certains secteurs de l’économie soudanaise, dont l’industrie minière.Avant d’ajouter que Moscou appréciait l’attention et les conditions de travail que donne le gouvernement soudanais aux entreprises russes déjà actives au Soudan.Le chef de la diplomatie russe effectue une tournée en Afrique et au Proche-Orient. Avant de poser ses valises au Soudan, le chef de la diplomatie russe était en Mauritanie, au Mali et en Irak.

