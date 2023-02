https://fr.sputniknews.africa/20230209/conference-de-presse-de-serguei-lavrov-et-son-homologue-soudanais-par-interim-a-khartoum--video-1057870717.html

Conférence de presse de Sergueï Lavrov et son homologue soudanais par intérim à Khartoum – vidéo

Conférence de presse de Sergueï Lavrov et son homologue soudanais par intérim à Khartoum – vidéo

Relations bilatérales, dossiers régionaux et internationaux… Après une rencontre avec le ministre soudanais des Affaires étrangères par intérim à Khartoum, les... 09.02.2023

En visite ce 9 février au Soudan, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov tient une conférence de presse avec son homologue soudanais par intérim, Ali al-Sadiq. Comme l’a déclaré à Sputnik l’ambassadeur soudanais en Russie, cette visite permettrait de promouvoir les relations établies entre Moscou et Khartoum en 1956, lorsque le Soudan a accédé à l’indépendance.Ces derniers jours, M.Lavrov effectue un périple en Afrique et au Proche-Orient. Avant d’arriver au Soudan, il avait mené des négociations en Mauritanie, au Mali et en Irak.

