Macron fustige les "mercenaires criminels" en Afrique après le retrait des forces françaises

Macron fustige les "mercenaires criminels" en Afrique après le retrait des forces françaises

A la veille de sa tournée africaine, le Président français a mis les pays du continent en garde contre le recours aux services de "mercenaires", y voyant "une... 27.02.2023, Sputnik Afrique

Annonçant ce lundi 27 février une prochaine "diminution visible" des effectifs militaires français sur le continent africain, Emmanuel Macron a tenu à pointer les "mercenaires criminels" qui sont selon lui "l'assurance-vie des régimes défaillants ou des putschistes".Selon lui, la France doit, dans ce contexte, "apporter une solution crédible". Ces déclarations interviennent pourtant après la fin peu glorieuse de l'opération antiterroriste Barkhane au Sahel et le retrait des troupes françaises du Mali et du Burkina Faso, où l'ancienne métropôle est de plus en plus contestée ces dernières années.Echec des forces françaisesAuparavant, le militant malien Abdoulaye Diallo a assuré à Sputnik que la France n'avait "jamais été amie avec le Mali, ni avec le Burkina Faso, ni avec un autre pays africain". "La France ne veut que ses intérêts", insistait le militant.Il a surtout souligné que le bilan de la présence française au Mali était insignifiant, les forces de l'opération Barkhane n'ayant pas pu selon lui "neutraliser plus de 500 terroristes en dix ans".Pour sa part, l’analyste Lianhoué Imhotep Bayala a indiqué dans un récent entretien avec Sputnik que l’échec de Paris dans la lutte contre le terrorisme en Afrique soulevait certaines interrogations sur de possibles accointances avec les groupes armés.

