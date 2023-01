https://fr.sputniknews.africa/20230112/servalbarkhane-la-france-a-voulu-mettre-le-mali-sous-le-joug-colonial-1057575042.html

Serval/Barkhane: la France a voulu "mettre le Mali sous le joug colonial"

Les opérations Serval puis Barkhane avaient pour but de mettre le Mali en coupe réglée, a déclaré à Sputnik Fousseynou Ouattara, de la Commission de défense et... 12.01.2023, Sputnik Afrique

Malgré près de dix ans de présence militaire au Mali, la France a mis fin à l’opération Barkhane courant 2022. Un retrait en forme d’échec, qui s’explique par les visées colonialistes que la France avait pour le pays, loin des objectifs de lutte contre le terrorisme, comme l’explique à Sputnik Fousseynou Ouattara, vice-Président de la Commission de la défense et de la sécurité du Conseil de transition au MaliLe responsable rappelle que Paris a déployé près de 4.500 hommes au Mali, dépensant des sommes colossales dans ses opérations. Malgré cette débauche de moyens, le pays a continué de sombrer face à la menace terroriste. L’armée malienne et ses alliés sont parvenus à de meilleurs résultats en un an, avec des moyens bien plus modestes.De quoi s’interroger sur les véritables objectifs de la France au Mali. D’autant que des zones d’ombres persistent sur les activités françaises. Paris a notamment interdit aux forces maliennes de pénétrer dans certaines zones du nord, au mépris de toutes les lois. La signature d’un traité de coopération militaire juste après l’élection d’Ibrahim Boubacar pose aussi question, affirme le responsable.Ne plus jamais faire appel à la FranceFousseynou Ouattara est néanmoins optimiste quant à l’avenir et pense que le Mali a retenu la leçon de ces dix années de présence française. La population est plus consciente des enjeux désormais et revoir une opération du type Serval semble désormais improbable.Le responsable estime que Bamako ne fera "plus jamais appel à de telles aides de la part de la France", incitant le pays à se tourner vers d’autres partenaires pour sceller des "coopérations gagnant-gagnant".Paris avait officiellement annoncé la fin de l’opération Barkhane début novembre 2022. Les derniers soldats français avaient pour leur part plié bagages mi-août.

