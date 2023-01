Le terrorisme risque d’embraser l’Afrique en 2023, met en garde un expert malien

"Aujourd'hui, l'Afrique souffre à cause de ses richesses, des richesses du sous-sol et des richesses humaines […] Mais le continent a compris que l'Occident et les pays du Golfe sont des envahisseurs, des États voyous qui cherchent à maintenir l'Afrique dans la pauvreté, dans la colonisation et la domination, tout en exploitant ses ressources au détriment des populations", conclut le journaliste.