L’arrivée de la Russie en RCA a "renversé la tendance négative en matière de sécurité"

L’implantation de groupes armés terroristes sur le continent africain représente un défi majeur, admet auprès de Sputnik un militaire centrafricain. Selon lui... 30.12.2022, Sputnik Afrique

La Russie vient de mettre en garde contre la relocalisation de combattants du Moyen-Orient en Afrique et le risque de la restauration d’un "califat en version 2.0", par l’analogie au "califat" proclamé par l'État islamique* en Syrie et Irak. Alain Serge Zokoli, colonel de l'armée centrafricaine, évoque auprès de Sputnik les moyens pour y faire face.Quant aux origines de ces flux, il évoque la disparition en 2011 du leader libyen Mouammar Kadhafi. "Il faut noter dans ce contexte que la chute de Kadhafi, orchestrée par l’Otan, est la cause de cette invasion de terroristes en Afrique!", ajoute-t-il.D’après lui, ils y vont à cause des "richesses de l’Afrique" et "les intérêts des trafiquants d’armes".Le rôle de la RussieLe militaire évoque les avancées de l’armée centrafricaine appuyée par la Russie dans la lutte contre les djihadistes: "L'arrivée de nos amis russes, qui se sont investis avec abnégation aux côtés des FACA (forces armées centrafricaines), a renversé la tendance négative en matière de sécurité". Cet appui "nous a permis de récupérer les 3/4 du territoire centrafricain occupé auparavant par ces bandits de grand chemin", poursuit-il.Le colonel prône le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine sécuritaire:"Pour en découdre avec ces groupes terroristes, que j’appelle des malfrats, le rôle de Moscou sera capital", conclut-il.*Organisation terroriste interdite en Russie

