Le franc CFA symbolise une "forme de colonisation monétaire"

Alors que le franc CFA s’apprête à "fêter" ses 77 ans d’existence, la monnaie imposée à l’époque coloniale est plus que jamais critiquée. Plusieurs voix s’élèvent pour demander son abandon pur et simple, mais la France continue de s’accrocher à ce vestige du passé, qui lui permet de garder une forme de contrôle sur les économies africaines, explique à Sputnik Hamidou Sawadogo, enseignant à l'université Joseph-Ki-Zerbo de Ouagadougou.Pour Oumar MC Koné, Président de la Mission d'appui à la refondation de l'État (MARE) du Mali, "ce système est un impôt français infligé aux Africains, qui freine l’acquisition d’une souveraineté monétaire, ce qui, in fine, empêche tout processus d’industrialisation, de réalisation de grandes infrastructures." La dernière forteresse française?La France est d’autant plus encline à s’accrocher au franc CFA qu’elle se sait contestée sur tout le reste. Certains pays africains protestent de plus en plus contre la présence militaire française sur leur territoire, comme le Mali ou le Burkina Faso. Paris ne peut plus non plus contrôler la Justice dans ces pays, depuis la décolonisation. Il ne reste donc plus que le volet financier, pour tenter de garder une certaine influence en Afrique, explique Hamidou Sawadogo.L’impression et la gestion du franc CFA permettent donc à Paris de garder un certain poids "dans les sphères de décision", résume le chercheur."La France n’a pas d’amis, elle n’a que des intérêts"Le responsable malien admet que les responsables africains ne sont pas exempts de tout reproche, ayant parfois du mal à parler d’une même voix et à assumer leur "africanité", concernent en particulier la création de l’Eco. Mais avec le franc CFA, la France joue aussi sa propre partition, visant à préserver ses intérêts en Afrique.En août dernier, la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) avait déjà évoquée une possible réforme du franc CFA, lors de la tenue de ses États généraux, au Gabon.En Afrique de l’Ouest, l’Eco était censé venir remplacer à moyen terme le franc CFA, mais sa mise en place rencontre d’importantes difficultés.

