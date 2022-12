https://fr.sputniknews.africa/20221219/leco-la-monnaie-unique-africaine-peu-utile-si-calquee-sur-le-fonctionnement-du-franc-cfa-1057316463.html

L’eco, la monnaie unique africaine, peu utile si calquée sur le fonctionnement du franc CFA?

L’eco, la monnaie unique africaine, peu utile si calquée sur le fonctionnement du franc CFA?

La monnaie eco sera-t-elle la panacée pour les pays de la Cedeao, contrairement à ce qu’a été le franc CFA pour les pays de l’Uemoa? Pour analyser cette... 19.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-19T12:05+0100

2022-12-19T12:05+0100

2022-12-19T13:29+0100

afrique en marche

afrique

franc cfa

monnaie

union économique et monétaire ouest-africaine (uemoa)

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

programme des nations unies pour le développement (pnud)

charles de gaulle

françois mitterrand

banque centrale européenne (bce)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/13/1057316241_1:0:1007:566_1920x0_80_0_0_7f1572ab9ab47e8ed37bd28af819b86f.jpg

L’eco, la monnaie unique africaine, peu utile si calquée sur le fonctionnement du franc CFA? La monnaie eco sera-t-elle la panacée pour les pays de la Cedeao, contrairement à ce qu’a été le franc CFA pour les pays de l’Uemoa? Pour analyser cette question, L’Afrique en marche reçoit Prince Jérémie Yadoungou, expert centrafricain en politique et en géopolitique, et Ferhat Ait Ali, ex-ministre algérien de l’Industrie.

Le 29 juin 2019, les chefs d’État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont signé le texte entérinant la création de la monnaie unique eco dès 2020. Six mois plus tard, la France et les États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine signent un nouvel accord de coopération monétaire qui met fin au franc CFA au profit de l’eco. Cependant, ce projet tarde à se concrétiser à cause du refus notamment du Nigeria d’adopter un mode de fonctionnement de l’eco calqué sur celui du franc CFA.Les pays utilisant le franc CFA forment une vaste zone géographique, allant de l’Afrique de l’Ouest à l’Afrique centrale et les Comores. La plupart sont des producteurs de pétrole situés dans le golfe de Guinée où se trouvent de grandes réserves. D’autres pays ont des produits stratégiques, comme de l’uranium au Niger, avec lequel Orano (ex-Areva) fournit le parc électronucléaire français.Pour plus de détails, écoutez le podcast!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

afrique, franc cfa, monnaie, union économique et monétaire ouest-africaine (uemoa), communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), programme des nations unies pour le développement (pnud), charles de gaulle, françois mitterrand, banque centrale européenne (bce), banque des états de l'afrique centrale (beac), аудио