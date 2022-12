La monnaie unique d’Afrique de l’Est prend du plomb dans l’aile

https://fr.sputniknews.africa/20221205/la-monnaie-unique-dafrique-de-lest-prend-du-plomb-dans-laile-1057186164.html

La monnaie unique d'Afrique de l'Est qui devait voir le jour à l’horizon 2024 a pris du retard. La Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) envisage de reporter son lancement.Un groupe de travail technique a soumis son rapport au conseil des ministres de l’EAC, qui devrait l’examiner en décembre, a déclaré le secrétaire général de l'EAC, Peter Mathuki lors d’un événement marquant les 23 ans de l'EAC. Mais les conditions pour avancer vers l’union douanière et le marché commun ne sont pas encore réunies, ce qui exclut la mise en place d’une monnaie unique.Un report au-delà de 2031 est envisagé, a déploré Peter Mathuki.L’instauration d’une monnaie commune exige notamment que les pays concernés limitent leur dette publique brute à 50% du PIB. Un plafond que le Kenya, le Burundi et le Rwanda ont déjà dépassé.L’ECO toujours en panneCe report n’est pas sans rappeler les difficultés que connaît l’ECO, monnaie unique imaginée de l’autre côté du continent, dont le lancement ne cesse d’être repoussé depuis 2015. La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) en prévoit désormais le lancement d’ici 2027.Parmi les raisons de cet échec, l’influence toujours prégnante de la France en Afrique. Le Ghana et le Nigeria demandent en effet à ce que l’ECO soit géré souverainement par les pays membres, sans lien avec la France et l’euro. Des demandes difficilement tenables, puisque la plupart des États de la CEDEAO ont leur propre monnaie imprimée en France, comme le rappelle à Sputnik l’économiste ivoirien Segui Boka.

