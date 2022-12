https://fr.sputniknews.africa/20221201/la-chine-annule-une-dette-du-rwanda-en-signe-de-cooperation-bilaterale-saine-1057139259.html

La Chine annule une dette du Rwanda en signe de "coopération bilatérale saine"

La Chine annule une dette du Rwanda en signe de "coopération bilatérale saine"

La Chine a offert au Rwanda un allégement de dette de 7,1 millions de dollars sur un prêt utilisé pour construire la route Masaka-Kabuga dans le cadre du... 01.12.2022, Sputnik Afrique

La Chine a accordé 7,1 millions de dollars (50 millions de yuans) d'allégement de dette au Rwanda, annulant un prêt contracté par le gouvernement de ce pays africain pour construire la route Masaka-Kabuga de 6,36 kilomètres.L'annulation de la dette fait partie du paquet économique du Président chinois Xi Jinping qui a été présenté lors de la conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine le 29 novembre.Un accord cimentant les relationsSuite à la signature de l'accord d'annulation du prêt, le ministre rwandais des Finances et de la Planification économique, Uzziel Ndagijimana, a déclaré que le Rwanda recevait déjà une aide chinoise dans divers secteurs tels que les infrastructures, l'énergie, l'éducation et la santé.Lequel a relevé la portée économique de ce geste de la Chine pour son pays."[Cela] libérera des ressources qui, autrement, allaient être utilisées pour le paiement de la dette", a-t-il indiqué.Soutien à la transformation globale du RwandaLors de la signature de l'allègement de la dette, la Chine était représentée par son ambassadeur Wang Xuekun.M.Wang a exprimé l’espoir qu’en offrant ce soutien financier Pékin contribuerait à la transformation globale du Rwanda et à sa reprise après l’impact néfaste de la pandémie de Covid-19.Actuellement, la Chine développe un certain nombre de projets d'infrastructure au Rwanda. En particulier, la China Civil Engineering Construction Corporation agrandit et rénove l'hôpital du district de Butaro dans le nord du pays.La même entreprise a entrepris une amélioration volontaire des routes municipales dans la région nord du Rwanda en septembre de cette année pour aider à réduire le nombre d'accidents de voiture, en particulier pendant la saison des pluies.

