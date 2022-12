https://fr.sputniknews.africa/20221222/le-burkina-aurait-expulse-deux-presumes-espions-francais-1057359230.html

Le Burkina aurait expulsé deux présumés espions français

Le Burkina aurait expulsé deux présumés espions français

Deux Français soupçonnés d’espionnage ont été expulsé du Burkina Faso, selon l’agence de presse locale AIB. Pour l’instant, aucune source officielle n’a... 22.12.2022, Sputnik Afrique

Les autorités burkinabè ont procédé, dans la nuit du 17 au 18 décembre, à l’expulsion de deux citoyens français accusés "d’activité d’espionnage", a annoncé le 21 décembre l’Agence d’information du Burkina (AIB).Pour l’instant, ces informations n’ont pas été confirmées de sources officielles.Depuis le 30 septembre, les relations entre la France et le pays des Hommes intègres se sont quelque peu dégradées. Dans ce contexte, ces soupçons d’espionnage de citoyens français pourraient mettre de l’huile sur le feu.D’autres "Français" font face à la justice en AfriqueIl y a plus d’un an, Juan Rémy Quignolot, ancien militaire français, ayant travaillé ponctuellement pour plusieurs organisations en Centrafrique avait été interpellé à Bangui, la capitale centrafricaine. Il a été accusé "d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État", "complot" et "espionnage", dans un contexte de tensions persistantes entre Paris et Bangui.Un autre citoyen français résidant au Cameroun, Norbert Grazié alias Vincent, est activement recherché par la justice centrafricaine pour volonté de porter atteinte à la sécurité de l’État centrafricain.

afrique subsaharienne, burkina faso, espionnage, france, autorités, sources, cameroun, tensions, paris, bangui