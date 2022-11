https://fr.sputniknews.africa/20221110/un-mercenaire-francais-residant-au-cameroun-activement-recherche-par-la-justice-centrafricaine-1056777907.html

Un "mercenaire français" résidant au Cameroun activement recherché par la justice centrafricaine

Un "mercenaire français" résidant au Cameroun activement recherché par la justice centrafricaine

La justice de la Centrafrique a émis des poursuites judiciaires à l’encontre d’"un mercenaire français" résidant au Cameroun. Cet individu dirigerait un groupe... 10.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-10T17:43+0100

2022-11-10T17:43+0100

2022-11-10T17:43+0100

afrique subsaharienne

république centrafricaine

bangui

mercenaires

résidence

cameroun

justice

complot

france

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103807/79/1038077915_0:119:1501:963_1920x0_80_0_0_e3c61431d74ea6c901ea21ed010d47c8.jpg

Un présumé mercenaire français, dénommé Norbert Grazié alias Vincent, qui réside au Cameroun fait l’objet de poursuites judiciaires, émises le 8 novembre, par les autorités centrafricaines, a annoncé le média en ligne Actu Cameroun.L’homme est accusé d’actes nuisibles à la sécurité intérieure et extérieure de l’État centrafricain et à l’intégrité physique du Président Faustin-Archange Touadera, a déclaré via un communiqué Benoit Narcisse Foukpio, procureur du tribunal de grande instance de Bangui, cité par le média.Complot contre l’État centrafricain via les réseaux sociauxSelon Bangui, Norbert Grazié et son groupe de mercenaires ont mis en place un complot contre le Centrafrique. Tout a débuté lorsque divers messages et vidéos, voulant nuire à la sécurité de l’État et atteindre à l’intégrité physique du Président Touadera, ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, affirme le procureur.En mai 2021, le ressortissant français Juan Remy Guignolot, a été arrêté à Bangui en tant que présumé mercenaire.

afrique subsaharienne

république centrafricaine

bangui

cameroun

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, république centrafricaine, bangui, mercenaires, résidence, cameroun, justice, complot, france