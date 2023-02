Macron s’exprime sur le conflit en Ukraine et se fait recadrer sur Twitter

https://fr.sputniknews.africa/20230224/macron-sexprime-sur-le-conflit-en-ukraine-et-se-fait-recadrer-sur-twitter-1058010355.html

Un autre internaute apporte aussi une rectification au message du Président: c’est le gouvernement français qui se tient aux côtés de Kiev, dit-il, alors que le peuple français demande d’arrêter d’alimenter le conflit en Ukraine en livrant des armes."T'es au courant que la victoire de l'Ukraine sous-entend que le conflit va s'éterniser et donc que la paix n'arrivera pas?", s’interroge un autre.Certaines personnes souscrivent aux propos du Président français. Un internaute indique qu’Emmanuel "Macron doit être nommé prix Nobel de la paix cette année pour ses actions pour l’Ukraine" et que le Président français "va ramener la paix en Europe", le comparant même au général de Gaulle.Mais même ceux qui soutiennent la position pro-Kiev exprimée par M.Macron, se demandent où les actions actuelles du gouvernement et du Président vont conduire la France et le mondeŒuvrer pour la paix en livrant des armes?Le Président français a maintes fois tenu des discours en faveur d’un retour aux négociations en Ukraine. Pourtant Paris fournit perpétuellement des armes à Kiev. Depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, la France a livré à Kiev une vingtaine de canons Caesar de 155 mm et s'est engagée fin janvier à en fournir une dizaine d’autres. Paris a aussi promis de fournir à Kiev un radar Ground Master 200 (GM200) produit par le français Thales. Pour M.Macron, la livraison d’avions de chasse et de chars Leclerc à l’Ukraine n’estpas à exclure. La France a en outre entamé des discussions avec ses alliés afin d'avoir un stock suffisant de missiles sol-air français Crotale pour Kiev, selon le ministre des Armées, Sébastien Lecornu.Le 12 février, des Français ont manifesté à l'appel du président des Patriotes Florian Philippot pour la sortie de leur pays de l'Otan et contre les livraisons d'armes à l'Ukraine.Le 17 février, Emmanuel Macron avait déjà suscité un tollé sur les réseaux sociaux, en déclarant que la Russie ne pouvait ni ne devait sortir vainqueur du conflit en Ukraine.

