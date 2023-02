https://fr.sputniknews.africa/20230212/des-francais-manifestent-contre-les-livraisons-darmes-a-lukraine---video-1057902644.html

Des Français manifestent contre les livraisons d'armes à l'Ukraine - vidéo

Des Français ont manifesté ce dimanche 12 février à l'appel du président des Patriotes Florian Philippot pour la sortie de leur pays de l'Otan et contre les... 12.02.2023, Sputnik Afrique

"Macron ta guerre on n’en veut pas!": une marche en faveur de la sortie de la France de l'Alliance atlantique s'est déroulée à Paris à l'initiative du président des Patriotes Florian Philippot qui assure que "des milliers et milliers" de personnes y ont pris part.Les manifestants réclamaient également la fin des livraisons d'armes occidentales aux autorités ukrainiennes. Sur son Twitter, M.Philippot a qualifié cette "première marche nationale pour la paix" de "très très gros succès".Auparavant, dans un entretien accordé à Sputnik, l'ancien député européen a accusé les États-Unis de pousser les pays européens en première ligne sur le dossier ukrainien, leur faisant prendre sciemment tous les risques.Armes françaises pour KievDepuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, la France a notamment livré à Kiev 18 canons Caesar de 155 mm et s'est engagée fin janvier à en fournir 12 unités supplémentaires.Paris a également promis de livrer à l'Ukraine un radar Ground Master 200 (GM200) produit par le français Thales. De moyenne portée, il permet de détecter les aéronefs à 250 km et de les engager à 100 kilomètres.La France a par ailleurs "engagé des discussions" avec ses alliés afin d'avoir un stock toujours suffisant de missiles français sol-air français Crotale pour l'Ukraine, a annoncé le ministre français des Armées Sébastien Lecornu.

