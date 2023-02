"La Russie ne peut ni ne doit gagner": Macron repris de volée sur les réseaux sociaux

https://fr.sputniknews.africa/20230218/-la-russie-ne-peut-ni-ne-doit-gagner-macron-repris-de-volee-sur-les-reseaux-sociaux-1057954924.html

Emmanuel Macron a suscité un tollé sur les réseaux sociaux, en déclarant que la Russie ne pouvait ni ne devait sortir vainqueur du conflit en Ukraine. 18.02.2023, Sputnik Afrique

Une sortie qui n’est pas passée inaperçue. Emmanuel Macron a enflammé les réseaux sociaux en déclarant que la Russie ne pouvait ni ne devait gagner le conflit en Ukraine. Le Président français s’est fait remonter les bretelles par les internautes, lui reprochant d’être trop péremptoire.L’essayiste Laurent Ozon a ainsi rappelé que la Russie était une puissance nucléaire et que chercher sa défaite dans les conditions actuelles était "un pari de fou furieux". L’analyste a souligné que Moscou ne pouvait pas se permettre de perdre et de voir l’Otan installer ses missiles à ses frontières.Le journaliste Didier Maïsto a quant à lui rappelé les réalités du conflit, dont la poursuite nécessite du matériel et des effectifs. Il a moqué la vision "Call of Duty" du Président français, en référence au célèbre jeu vidéo de guerre.La politologue Mua Mbuyi a ironisé sur les soutiens réels de Kiev dans le conflit, estimant que l’Occident était bien seul dans cette bataille.La France envoie les Ukrainiens "à l’abattoir" en souhaitant la poursuite des hostilités, a pour sa part déploré Jonathan Watermolen, responsable du parti Reconquête dans le Pas-de-Calais.Différents internautes ont fait remarquer que d’autres conflits meurtriers ne retenaient guère l’attention du Président français, en Afrique, au Moyen-Orient ou en Transcaucasie.Macron tombe le masqueDepuis le début du conflit, le positionnement d’Emmanuel Macron sur l’Ukraine a souvent été sujet à polémique voire à des moqueries, entre accolades appuyées à Volodymyr Zelensky et lessivage des stocks d’armements français.Mais le chef d’État s’est voulu offensif ces dernières semaines, particulièrement à la Conférence sur la sécurité de Munich. Emmanuel Macron a notamment annoncé être "prêt à un conflit prolongé", estimant que "l’heure n’était pas aujourd’hui au dialogue" avec Moscou.

