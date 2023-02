https://fr.sputniknews.africa/20230224/accord-cerealier-ukraine-nucleaire-civil-les-points-cles-de-lentretien-poutine-erdogan-1058012544.html

Accord céréalier, Ukraine, nucléaire civil: les points clés de l’entretien Poutine-Erdogan

Le Kremlin et la chancellerie du Président turc ont révélé les sujets principaux abordés lors de l’entretien téléphonique de ce 24 février entre Vladimir... 24.02.2023, Sputnik Afrique

Le conflit en Ukraine, les récents séismes, ainsi que les livraisons d’engrais et céréales russes aux pays dans le besoin dans le cadre de l’accord céréalier ont figuré parmi les sujets évoqués par téléphone ce vendredi 24 février par les Présidents turc et russe.Le dirigeant turc a remercié son homologue russe pour la solidarité dont il a fait preuve en réaction au tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a dévasté le sud de la Turquie et la Syrie début février.Ankara se veut médiateur dans le conflit russo-ukrainienMM.Poutine et Erdogan ont échangé leurs vues sur la situation autour de l’Ukraine "à la lumière des déclarations faites par le Président russe dans son message annuel au Parlement russe", a indiqué le service de presse du Kremlin.M.Erdogan a fait part de la volonté d'Ankara de contribuer à la reprise des négociations pour résoudre la situation en Ukraine, précisent les autorités turques.Livraisons d’engrais russes aux pays en difficultéSelon le Kremlin, les deux chefs d’État ont accordé une grande attention "à la mise en œuvre des accords d'Istanbul sur les livraisons de céréales ukrainiennes et l'exportation de produits agricoles et d'engrais russes".Ils ont souligné "la nécessité de mettre en œuvre la deuxième partie du "paquet" qui prévoit de supprimer les obstacles aux exportations russes vers les pays les plus nécessiteux", indique le service de presse de l’administration présidentielle russe.Les autorités russes avaient précédemment souligné à plusieurs reprises que certaines clauses de l'accord n’étaient pas respectées. Or, cet accord doit permettre d’envoyer les céréales principalement aux pays les plus pauvres. Moscou avait aussi dénoncé les obstacles créés aux exportations d’engrais et de produits alimentaires russes.Le Président turc "a exprimé son désir sincère que l'accord conclu à Istanbul soit rétabli" et s’est dit prêt à apporter toute contribution à cette cause, a fait savoir la chancellerie turque.Nucléaire civilLes deux Présidents se sont en outre penchés sur la construction de la centrale nucléaire de projet russe d’Akkuyu, en Turquie, ainsi que sur les livraisons de produits énergétiques russes. La centrale d’Akkuyu est la première centrale nucléaire turque. Son premier réacteur devrait entrer en exploitation en 2023. La centrale pourra couvrir 10% des besoins énergétiques du pays.La Russie fourni du gaz à la Turquie, notamment par le biais du gazoduc Turkish Stream. En octobre 2022, le Président russe a proposé de créer un hub gazier sur le territoire turc pour y rediriger le gaz qui devait initialement passer par les Nord Stream. Ankara a bien accueilli cette idée et a déclaré disposer d'une partie importante de l'infrastructure pour créer un hub et un centre de commerce de combustible bleu à Istanbul.En fin d’année dernière, les deux Présidents avaient eu un entretien téléphonique qui portait déjà sur la situation en Ukraine et la mise en œuvre des accords d’Istanbul portant sur l'expédition des céréales ukrainiennes des ports de la mer Noire et les exportations des produits agricoles et engrais russes.

