Poutine et Erdogan discutent de mesures concrètes concernant les livraisons de blé russe en Afrique

Les Président russe et turc ont discuté ce lundi 16 janvier par téléphone de plusieurs sujets, dont des mesures concrètes visant la production de farine à... 16.01.2023, Sputnik Afrique

La mise en application pratique de l’accord céréalier conclu entre l’Ukraine, la Russie, l’Onu et la Turquie en juillet 2022 a été discutée ce vendredi par Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan lors d’un entretien téléphonique.Premièrement, le Président turc avait déjà annoncé l’idée de produire de la farine à partir des céréales russes, en vue de son exportation vers l'Afrique le 5 janvier, également après un entretien avec son homologue russe.Des céréales pour l’AfriqueSelon Ankara, seuls 14% du volume de céréales exportées depuis l’Ukraine ont été livrés au continent africain. L’Europe en a profité à hauteur de 44% et la Turquie à celle de 16%. Au total, 16 millions de tonnes de blé ont été exportées depuis les ports ukrainiens via les corridors humanitaires, grâce à l’accord conclu fin juillet 2022 à Istanbul entre la Russie, l’Ukraine, la Turquie et l’Onu. Qui a été reconduit le 18 novembre pour 120 jours de plus. La Russie et l’Onu ont en outre signé un mémorandum prévoyant l’implication des Nations unies dans les travaux visant à supprimer les restrictions anti-russes qui entravent l'exportation des produits agricoles et d'engrais. Cependant, Moscou constate que les exportations russes sont toujours perturbées parce que les compagnies d’assurance et de transport maintiennent leurs sanctions.

