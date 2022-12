https://fr.sputniknews.africa/20221211/vladimir-poutine-sentretient-avec-recep-tayyip-erdogan-1057238164.html

Vladimir Poutine s'entretient avec Recep Tayyip Erdogan

Le chef du Kremlin s'est entretenu au téléphone avec le dirigeant turc, a annoncé ce dimanche 11 décembre le service de presse de la présidence russe. 11.12.2022, Sputnik Afrique

Lors d'un entretien téléphonique ce 11 décembre, le Président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont évoqué diverses questions, dont la situation en Ukraine et en Syrie, a fait savoir le Kremlin.Selon son communiqué, les deux dirigeants ont notamment discuté de la "mise en œuvre des accords d'Istanbul portant sur l'expédition des céréales ukrainiennes des ports de la mer Noire et les exportations des produits agricoles et engrais russes".Dans le même temps, "Vladimir Poutine a partagé ses évaluations de principe de la situation autour de l'Ukraine", constate la présidence russe.

