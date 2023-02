https://fr.sputniknews.africa/20230221/la-russie-joue-son-existence-meme-sur-le-dossier-ukrainien-selon-francois-asselineau-1057985706.html

La Russie joue "son existence même" sur le dossier ukrainien selon François Asselineau

Contrairement aux États-Unis, la Russie défend les conditions de sa survie à travers le conflit ukrainien, explique à Sputnik François Asselineau, président de... 21.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-21T20:04+0100

2023-02-21T20:04+0100

2023-02-21T20:04+0100

opinion

françois asselineau

ukraine

otan

brics

sanctions

inflation

Alors que Vladimir Poutine a de nouveau fustigé la volonté occidentale de "détruire la Russie" dans sa récente allocution, le pays joue bien sa survie dans le conflit en cours, a affirmé à Sputnik François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine (UPR).Face à la menace de l’Otan et aux discours prônant son "démantèlement", la Russie est en effet dans une position bien plus inconfortable que les États-Unis ou l’Europe, estime le candidat malheureux aux dernières présidentielles.Face à ces enjeux, Moscou est néanmoins parvenu à resserrer des liens diplomatiques avec d’importants partenaires comme Pékin ou Ankara, ajoute François Asselineau. À rebours du narratif occidental qui décrit la Russie comme isolée.Ces liens tissés pourraient selon lui mettre à mal l’hégémonie du dollar et la prééminence mondiale des États-Unis sur l’économie.Résilience russe, inflation européenneAlors que le FMI a une nouvelle fois revu à la hausse ses prévisions de croissance pour la Russie, François Asselineau déplore encore que les pays occidentaux aient sous-estimé la "résilience du peuple russe" face aux sanctions. Une habitude pour un pays "souvent un peu sous-estimé, un peu méprisé", selon lui.Côté français en revanche, les conséquences économiques du conflit restent en travers de la gorge. Outre la crise énergétique, les ménages doivent en effet se coltiner une inflation salée, particulièrement sur l’alimentaire, déplore le responsable politique.Et le patron de l’UPR de glisser une dernière pique à propos du ministre français de l’Économie, Bruno le Maire, qui souhaitait faire plier Moscou sous les sanctions mais aura plutôt provoqué "l'effondrement de l'économie française"…

ukraine

opinion, françois asselineau, ukraine, otan, brics, sanctions, inflation