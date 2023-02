Moscou révèle des détails de la nouvelle politique étrangère russe

"Dans la mise à jour de la conception de notre politique étrangère, il s’agira de la nécessité de mettre un terme au monopole de l’Occident sur la formation des cadres de la vie internationale. Ils doivent désormais reposer sur une base équitable et juste des intérêts, comme le veut la charte de l’Onu qui a entériné le principe de l’égalité souveraine de tous les États, et non pas sur des intérêts égoïstes".