https://fr.sputniknews.africa/20230210/echec-du-plan-occidental-disoler-la-russie-poutine-fait-ressortir-le-role-des-diplomates-1057881936.html

Échec du plan occidental d'isoler la Russie: Poutine fait ressortir le rôle des diplomates

Échec du plan occidental d'isoler la Russie: Poutine fait ressortir le rôle des diplomates

Les diplomates russes ont joué un rôle notable dans le contexte de guerre hybride menée contre leur pays. Ils ont contribué à saper les plans d'isolation menés... 10.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-10T07:26+0100

2023-02-10T07:26+0100

2023-02-10T08:15+0100

vladimir poutine

diplomatie

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/11/1055205879_0:105:3268:1943_1920x0_80_0_0_bef58d7ac89577957c719d4d91edda63.jpg

À l'occasion de la Journée du diplomate, célébrée en Russie le 10 février, le Président a fait ressortir le rôle de ce métier dans le sapement des plans de l'Occident en vue d'isoler son pays.Dans un contexte de guerre hybride menée contre la Russie, il importe d'utiliser la diplomatie de façon efficace pour protéger la souveraineté et la sécurité nationale du pays, a ajouté le chef de l’État.Promouvoir la multipolaritéLa diplomatie russe, selon lui, doit désormais se concentrer sur le développement ultérieur des relations avec les pays de la Communauté des États indépendants (CEI, la majorité des ex-républiques de l'URSS), la promotion de processus d'intégration eurasiatique, mais aussi dans le cadre de l'OTSC (Organisation du traité de sécurité collective, réunissant Russie, Kazakhstan, Arménie, Kirghizistan, Tadjikistan et Ouzbékistan). Les diplomates doivent également élargir la coopération dans le cadre de l'OCS (Organisation de coopération de Shanghai) et des BRICS, a ajouté le Président.L'objectif serait aussi d'enraciner la tendance à créer un monde multipolaire, vraiment démocratique, fondé sur l'égalité, le respect mutuel et celui des normes du droit international universellement admis.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, diplomatie, russie