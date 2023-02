Le FMI table sur la croissance de l’économie russe dès cette année

https://fr.sputniknews.africa/20230201/le-fmi-table-sur-la-croissance-de-leconomie-russe-des-cette-annee-1057792445.html

Malgré des "décennies de récession" promises à Moscou par la Commission européenne, le FMI prévoit une croissance de 0,3% du PIB de la Russie en 2023 et de... 01.02.2023, Sputnik Afrique

Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une croissance de l’économie de la Russie en 2023 et 2024, selon ses prévisions publiées le 30 janvier. Et cela malgré les sanctions censées l’affecter.Selon le document, les prévisions pour la Russie se sont améliorées par rapport à octobre.Ainsi, l’économie russe doit voir une croissance de 0,3% du PIB cette année déjà, alors que la prévision précédente évoquait une baisse de 2,3%.En outre, en 2024, il devrait croître de 2,1%, soit 0,6% de mieux que les prévisions d'octobre pour la même période.Il est à noter en outre que le pays n'a pas connu le ralentissement économique prévu de 3,4% en 2022, désormais estimé à 2,2%.La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait quant à elle récemment promis à Moscou des "décennies de récession".Prévisions russesLes données actualisées du FMI pour l'économie russe semblent être plus positives que les estimations des autorités russes.En septembre dernier, le ministère russe du Développement économique a ainsi prédit une baisse de 0,8% en 2023, mais prévoyait une croissance de 2,6% dès 2024.En décembre dernier, la Banque centrale russe prévoyait de son côté une baisse du PIB de l'ordre de 1 à 4% en 2023, et une croissance de 1,5-2% en 2024-2025.

