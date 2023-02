https://fr.sputniknews.africa/20230221/des-terroristes-pourraient-profiter-des-seismes-en-turquie-et-syrie-1057983608.html

Des terroristes pourraient profiter des séismes en Turquie et Syrie

Les séismes en Turquie et Syrie pourraient permettre à des terroristes sur surveillance de s’échapper et de reformer leurs cellules, a déclaré à Sputnik un... 21.02.2023, Sputnik Afrique

Alors que des équipes de secours sont toujours à l’œuvre en Syrie et en Turquie pour tirer des décombres les ultimes miraculés, les autorités commencent à s’interroger sur les conséquences des séismes qui ont frappé les deux pays.Sur le plan sécuritaire, la catastrophe pourrait notamment favoriser les terroristes de l’État islamique*, a déclaré à Sputnik Awda al-Shudeifat, ancien général de brigade de l'armée jordanienne. Certains de ses membres se déplacent déjà dans les zones touchées, profitant de la confusion.Awda al-Shudeifat craint en outre que les enfants des terroristes, placés dans des structures spéciales, ne s’en échappent. Ils pourraient se mêler aux personnes laissées sans abri par la catastrophe.Mi-février, une cinquantaine de personnes parties cueillir des truffes avaient été tuées dans la province de Homs, lors d’une attaque de l’État islamique*. L’organisation terroriste a multiplié ce genre d’actions dans les zones rurales ces derniers mois, malgré la perte de ses bastions syriens, en 2017.Nouveaux séismes et frappes israéliennesLes deux séismes de magnitude 7,7 et 7,6 qui ont touché le sud-est de la Turquie et la Syrie ont fait plus de 44.000 victimes. Ils ont été suivis par une nouvelle réplique ce 20 février, faisant six morts et près de 300 blessés.La catastrophe a été suivie d’un élan de solidarité international, plusieurs pays envoyant des équipes de secours sur place. Le Président syrien Bachar al-Assad a d'ailleurs remercié Moscou pour son soutien.Damas a malgré tout été la cible de frappes israéliennes, ce 19 février. Moscou a condamné une attaque d’autant plus inacceptable que la Syrie tente de panser les blessures du séisme.* Organisation terroriste interdite en Russie

