https://fr.sputniknews.africa/20230218/turquie-trois-survivants-retrouves-treize-jours-apres-le-seisme-1057951045.html

Turquie: trois survivants retrouvés treize jours après le séisme

Turquie: trois survivants retrouvés treize jours après le séisme

Trois personnes ont été retrouvées, samedi, vivantes sous les décombres d'un immeuble effondré à Hatay (sud), treize jour après le séisme d'une magnitude de... 18.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-18T11:25+0100

2023-02-18T11:25+0100

2023-02-18T11:25+0100

séisme

turquie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/06/1057831611_0:300:1600:1200_1920x0_80_0_0_82c309605a9c3272634034171218a40f.jpg

Un enfant figure parmi les trois rescapés tirés des décombres 296 heures après le séisme, a annoncé la chaîne privée turque NTV.Le tremblement de terre, survenu, le 6 février à 04H17 locales (01H17 GMT) à une profondeur d'environ 17,9 kilomètres, a provoqué l'effondrement de centaines de bâtiments dans les localités turques de Kahramanmaraş, de Gaziantep, d'Adana, de Malatya, de Diyarbakir, de Sanliurfa et d'Osmaniye.Quelques heures après cette première secousse violente, un autre séisme a frappé au nord de la ville de Gaziantep avec quasiment la même intensité et à proximité de l'épicentre du premier tremblement de terre, ce qui a aggravé le bilan de la catastrophe.Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré un deuil officiel pour une période de sept jours et l'état d'urgence dans les zones touchées pendant trois mois.

turquie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

séisme, turquie