"Le peuple syrien n’oubliera jamais": Assad remercie les secouristes russes

"Le peuple syrien n’oubliera jamais": Assad remercie les secouristes russes

Le Président syrien Bachar el-Assad s’est rendu ce samedi 11 février à Jablé, où les secouristes russes travaillent jour et nuit pour sauver des vies après un... 11.02.2023, Sputnik Afrique

Bachar el-Assad est allé rencontrer les secouristes russes et les a remerciés pour leur assistance, rapporte le service de presse du ministère russe des Situations d’urgence.Les secouristes russes ont raconté à el-Assad le déroulement des travaux, l’organisation de leur coopération avec des collègues syriens et les groupes de secouristes internationaux. Ils ont également parlé de l’aide humanitaire livrée la veille à la Syrie par les avions du ministère russe.Aide humanitaire russeLa Russie a envoyé à la Syrie plus de 20 tonnes d’aide humanitaire pour les personnes touchées par le séisme. 300 secouristes russes et 60 engins sont à pied d’œuvre.Un groupe mobile de médecins militaires russes a été mis en place à la base de Hmeimim, quatre postes de prise de sang ont été déployés.Le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit a ouvert six centres de distribution de l’aide humanitaire.Les USA suspendent provisoirement certaines sanctionsLa Syrie a été touchée par un tremblement de terre, comme la Turquie. Toutefois l’aide occidentale ne se dirige que vers ce dernier pays. Si certains États utilisent comme prétexte les sanctions en vigueur contre Damas, d’autres font fi de ces restrictions.Le séisme a fait près de 1.400 morts, selon le ministère syrien de la Santé.Les États-Unis ont annoncé vendredi que leurs sanctions ne concerneraient pas les transactions en lien avec l’aide à la Syrie après le séisme. La mesure sera en vigueur jusqu’au 8 août 2023.

