Aide humanitaire: les Syriens n’existent pas pour l’Occident, selon l’ambassadeur de Damas à Moscou

Comme la Turquie, la Syrie a été touchée par un tremblement de terre. Toutefois l'aide occidentale ne se dirige que vers la Turquie.

Aide humanitaire: les Syriens n’existent pas pour l’Occident, selon l’ambassadeur de Damas à Moscou Comme la Turquie, la Syrie a été touchée par un tremblement de terre. Toutefois l’aide occidentale ne se dirige que vers la Turquie. Si certains pays utilisent comme prétexte les sanctions en vigueur contre Damas, d’autres font fi de ces restrictions, dont la Russie. L’ambassadeur syrien à Moscou a réagi à cette situation dans Zone de Contact!

La Russie s’est mobilisée dès les premières heures après la catastrophe. Cette aide a impliqué tous les acteurs de la société civile russe qui n’ont pas hésité un seul instant à venir en aide au peuple syrien. Au micro de Zone de Contact, l’ambassadeur de Syrie en Russie, Bachar al-Jaafari, s’est montré très touché:Interrogé sur la question des sanctions, l’ambassadeur a dénoncé une politisation de la question humanitaire par les pays occidentaux.Retrouvez également dans ce numéro:- Adama Samassékou, ancien ministre et porte-parole du gouvernement malien, et Evguéni Korendiassov, ex-ambassadeur russe au Mali, sur le bilan de la tournée africaine de Sergueï Lavrov- Pierre Le Corf, président de l’ONG We Are Superheroes, qui témoigne depuis Alep en Syrie de la situation sur place- Laura Tchkony, chercheuse russe, sur la décision de la Chine d’accepter l’élargissement des BRICS à de nouveaux membres.Pour en savoir plus, écoutez le podcast de Zone de Contact!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

