Washington soutient Kiev dans ses attaques contre la Crimée

Washington soutient Kiev dans ses attaques contre la Crimée

Même si la Crimée est une "ligne rouge" pour Moscou, les États-Unis approuvent les attaques ukrainiennes contre les sites militaires de la péninsule, a estimé... 17.02.2023, Sputnik Afrique

Les États-Unis soutiennent les frappes ukrainiennes contre les installations militaires en Crimée, a déclaré Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État américaine."L’Ukraine ne sera pas en sécurité tant que la Crimée ne sera pas, au minimum, démilitarisée", a estimé la diplomate, tout en ajoutant que cela "fait partie de la garantie d’une dissuasion durable [de la Russie]".Mais la Crimée représente une "ligne rouge" pour Moscou, a rétorqué Aaron David Miller, ancien diplomate américain qui animait la discussion.D’après ses dires, les projets américains et ukrainiens au sujet de la Crimée sont les mêmes. Cependant, Kiev doit récupérer dans un premier temps "des territoires importants" avant d’aborder cette question.Réaction de MoscouL'ambassade de Russie à Washington a réagi à ces propos: "Cela confirme que les États-Unis sont directement impliqués dans le conflit".Un vice-président du parlement de Crimée a promis "une réponse très dure" en cas d'agression ukrainienne contre la Crimée.La Crimée a tout de même choisi la RussieÀ la suite du coup d'État en Ukraine de février 2014, les gouvernements de Crimée et de Sébastopol ont organisé un référendum pour rejoindre la Russie, au cours duquel 96,7% des électeurs de Crimée et 95,6% des électeurs de Sébastopol ont choisi de se séparer de l'Ukraine et de rejoindre la Fédération de Russie.Vladimir Poutine a signé les traités de réunification le 18 mars 2014. Les documents ont été ratifiés par l'Assemblée fédérale russe, ou parlement bicaméral, le 21 mars. Malgré les résultats écrasants du référendum, Kiev et Washington refusent toujours de reconnaître la Crimée comme faisant partie de la Russie.

