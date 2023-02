https://fr.sputniknews.africa/20230217/occupez-vous-dovnis-moscou-reagit-au-soutien-americain-des-attaques-de-kiev-contre-la-crimee-1057942691.html

"Occupez-vous d’ovnis": Moscou réagit au soutien américain des attaques de Kiev contre la Crimée

"Occupez-vous d’ovnis": Moscou réagit au soutien américain des attaques de Kiev contre la Crimée

La diplomatie russe conseille à Victoria Nuland, pour qui les installations militaires en Crimée sont des "cibles légitimes" pour Kiev, de s’occuper des... 17.02.2023, Sputnik Afrique

En réponse à Washington exprimant son soutien à l’Ukraine dans ses attaques contre la Crimée, Moscou lui a conseillé de s’occuper de ses propres affaires.La veille, Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État chargée des Affaires politiques, a déclaré que les États-Unis approuvaient les tirs de Kiev contre les installations militaires en Crimée. Selon elles, ce sont des "cibles légitimes".Intérêt manifeste des USAD’ailleurs, ces propos font preuve pour la énième fois de l’implication de Washington dans le conflit en Ukraine, tout comme les innombrables livraisons d’armes, la formation de militaires ukrainiens par des officiers américains, la remise de renseignements et la participation directe de citoyens américains aux combats, poursuit Mme Zakharova.Selon elle, Washington incite le régime de Kiev à aggraver la situation et à transférer les hostilités sur le territoire russe: Autrement dit, après des années de tentatives de brouiller Kiev et Moscou, Washington passe à une phase d’appels ouverts: Promesse de riposteDe son côté, un parlementaire criméen a mis en garde contre les conséquences d’une agression de Kiev à l’encontre de la région. Car la Crimée a "une signification sacrée" pour la RussieÀ la suite du coup d'État en Ukraine de février 2014, les gouvernements de Crimée et de Sébastopol, territoires historiquement russes, ont organisé un référendum pour rejoindre la Russie, au cours duquel 96,7% des électeurs de Crimée et 95,6% des électeurs de Sébastopol ont choisi de se séparer de l'Ukraine et de rejoindre la Fédération de Russie.

