https://fr.sputniknews.africa/20230216/un-membre-dune-societe-militaire-privee-francaise-aurait-ete-arrete-a-bangui-1057931942.html

Un membre d’une société militaire privée française aurait été arrêté à Bangui

Un membre d’une société militaire privée française aurait été arrêté à Bangui

Selon Nouvelles Plus, un membre de la société militaire privée française Asclepios Security a été arrêté à l’aéroport de Bangui. Disposant d’une solide... 16.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-16T10:55+0100

2023-02-16T10:55+0100

2023-02-16T12:42+0100

afrique

afrique subsaharienne

bangui

république centrafricaine

france

agent

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/10/1057931784_0:13:800:463_1920x0_80_0_0_592b66289829e097b787b82c0be02b90.jpg

Un agent d’une société militaire privée française a été arrêté dans la capitale centrafricaine, a rapporté Nouvelles Plus.Selon le média, le ressortissant français, Patrick Baudouin, est arrivé pour rejoindre les troupes de la Minusca, une mission onusienne.La raison de son arrestation n’a pas été pour l’heure communiquée. L’incident n’a pas encore été commenté non plus par les autorités des deux pays.Son parcoursL’homme disposait d’une carte de service de la société militaire privée française Asclepios Security SAS. Toujours d’après Nouvelle Plus, il y exerce les fonctions d’instructeur de tir et d'instructeur tactique. Il dispose d’une "solide expérience", ayant participé à diverses missions, y compris en Arabie saoudite, dans le cadre d’une société militaire privée. Enfin, il possède un certificat de la National Rifle Association of America (NRA).Le média souligne que le Français a des visas de nombreux pays africains et du Moyen-Orient. Il a été arrêté à l’aéroport international de Bangui M’Poko "la semaine dernière", a noté Nouvelles Plus le 15 février. Les forces de la Minusca sont déployées dans la république depuis 2014, en conformité avec une résolution votée par le Conseil de sécurité des Nations unies. Cependant, une partie de la population centrafricaine proteste contre sa présence, accusant la Minusca de soutenir des groupes armés rebelles.En plus de cette mission onusienne, un contingent français était également déployé en RCA. Les derniers soldats ont quitté le pays le 15 décembre 2022. Ils faisaient partie de la mission logistique (MISLOG).

afrique

afrique subsaharienne

bangui

république centrafricaine

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique subsaharienne, bangui, république centrafricaine, france, agent