https://fr.sputniknews.africa/20230111/une-ville-centrafricaine-ne-veut-plus-des-casques-bleus-de-la-minusca-1057564845.html

Une ville centrafricaine ne veut plus des Casques bleus de la Minusca

Une ville centrafricaine ne veut plus des Casques bleus de la Minusca

Les habitants de la ville de Baboua dans l’ouest centrafricain ont protesté contre la présence du contingent bangladais de la mission des Nations unies pour la... 11.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-11T15:36+0100

2023-01-11T15:36+0100

2023-01-11T15:36+0100

international

afrique subsaharienne

république centrafricaine

minusca

casques bleus

opposition

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103913/84/1039138450_0:0:1310:738_1920x0_80_0_0_d8e0fbad988aa5658be584f519b0f768.jpg

Alors que la mission onusienne pour la stabilisation du Mali (Minusma) voit fondre ses effectifs comme neige au soleil, les Centrafricains commencent à montrer leur mécontement envers la Minusca.De vives tensions opposent les habitants de Baboua, dans l’ouest de la Centrafrique, et les Casques bleus bangladais de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca), rapporte le Potentiel centrafricain en se référant à plusieurs sources locales.Les habitants réclament le départ de ce contingent, dont des membres avaient été surpris à maintes reprises en train d’échanger avec les dirigeants des groupes armés rebelles.Préférence donnée aux forces arméesSelon leurs témoignages, les Casques bleus auraient fourni des armes et des munitions aux groupes rebelles, stimulant ainsi les hostilités dans la région et dans le reste du pays.Pour protester, les habitants ont décidé de bloquer les routes pour limiter les déplacements des Bangladais.Ils réclament la présence des forces armées centrafricaines ou de la gendarmerie pour assurer leur sécurité.Départ des militaires françaisEn Centrafrique, 2022 a été marqué par le départ du pays des militaires français.Le 15 décembre, 47 derniers militaires français ont quitté le pays, après le retrait de l’essentiel des 130 militaires déployés au cours de quelques semaines précédentes."Cette mission qui mobilisait environ 130 militaires français n’avait plus de justification opérationnelle", a indiqué la Défense française.Bangui a préféré les remplacer par le groupe paramilitaire russe Wagner.Le départ de cet ex-bastion de la France en Afrique centrale est intervenu près de quatre mois après la sortie des militaires français du Mali.

afrique subsaharienne

république centrafricaine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique subsaharienne, république centrafricaine, minusca, casques bleus, opposition