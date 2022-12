https://fr.sputniknews.africa/20221215/les-derniers-militaires-francais-quittent-la-centrafrique-1057281629.html

Les derniers militaires français quittent la Centrafrique

Les derniers militaires français quittent la Centrafrique

Les derniers militaires français ont quitté la Centrafrique, selon le ministère français des Armées. Ils effectuaient une mission de soutien aux Casques bleus... 15.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-15T13:56+0100

2022-12-15T13:56+0100

2022-12-15T15:02+0100

afrique subsaharienne

république centrafricaine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1055195814_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2ae5816a8df1cf3f7ce33d91dccb0c24.jpg

Le ministère français des Armées a annoncé le départ de République centrafricaine des dernières troupes tricolores.Les militaires ont quitté le pays à bord d’un avion militaire à destination de Paris. Ils faisaient partie de la Mission logistique de Bangui (Mislog). Cette dernière assurait un soutien à l’EUTM-RCA (Mission de formation de l’Union européenne en République centrafricaine) et aux militaires français au sein de la mission onusienne Minusca.Le camp M’Poko sur l'aéroport de Bangui a été rétrocédé aux autorités centrafricaines le 13 décembre "en transparence et en liaison constante avec les autorités centrafricaines". Le désengagement de la centaine de soldats français a été acté en octobre.Ce départ succède de quelques mois au retrait du Mali par la mission militaire française.Présense françaiseL’armée française est intervenue à plusieurs reprises dans le pays: dans les années 1979-1981 avec les opérations Caban et Barracuda, de 1996 à 1997 avec les opérations Almandin, en 2003 avec Boali.En 2013, sur fond des violences intercommunautaires, la France a déployé plus d'un millier de soldats en Centrafrique dans le cadre de l'opération Sangaris, sur feu vert de l'ONU. La mission, qui a compté jusqu'à 1.600 hommes, a duré jusqu'en 2016.

afrique subsaharienne

république centrafricaine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, république centrafricaine