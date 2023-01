https://fr.sputniknews.africa/20230120/castel-encore-vise-un-militant-centrafricain-accuse-le-geant-francais-de-soutenir-les-rebelles--1057648184.html

Castel encore visé: un militant centrafricain accuse le géant français de soutenir les rebelles

Le responsable d'une plateforme citoyenne centrafricaine a reproché au groupe français Castel de financer des groupes armés en RCA, rapporte un média local.

Le groupe français Castel n’en finit plus d’être pointé du doigt en République centrafricaine (RCA). Le producteur de boissons s’est pris une nouvelle volée de bois vert, de la part de Rock-Baron Kounda-Gboumbi, coordonnateur du mouvement citoyen Mbi Nga Zo.Le militant cité par Le Potentiel Centrafricain accuse la société d’appuyer financièrement les groupes rebelles dans la région de Ngakombo, via ses filières MOCAF et SUCAF. Il fustige par ailleurs des boissons de piètre qualité, dont les prix ne font qu’augmenter.Il s’étonne notamment que le groupe français, dont certaines installations se trouvent dans des zones contrôlées par les rebelles, n’ait jamais fait l’objet de braquage. Le monopole dont bénéficie les boissons MOCAF en RCA est par ailleurs très critiquable, souligne le responsable de Mbi Nga Zo.Complicité de crimes contre l’humanitéCe n’est pas la première fois que la société Castel est ainsi critiquée en RCA. Des possibles affinités avec les groupes armés avaient déjà été mises en avant par l’ONG The Sentry, en août 2021. Dans un rapport, l’organisation avait accusé l’industriel français d’avoir passé un "accord tacite" avec le groupe Unité pour la paix (UPC), pour sécuriser son usine et ses champs de cannes à sucre.Cet arrangement, conclu en 2014 aurait principalement profité à Ali Darassa et Hassan Bouba, les deux têtes pensantes de l’UDC. Les deux hommes sont suspectés d’être responsables de plusieurs massacres, dont celui d’Alindao, qui a coûté la vie à 112 civils. Malgré ces exactions, l’accord entre Castel et l’UDC est resté en vigueur, selon l’enquête de The Sentry.Suite à ces révélations, Paris s’est finalement décidé à ouvrir une enquête préliminaire, en juillet. Le Parquet national antiterroriste (PNAT) investigue sur une possible "complicité de crimes contre l’humanité" et "complicité de crimes de guerre".

