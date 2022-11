https://fr.sputniknews.africa/20221119/le-cameroun-deploie-des-troupes-pour-securiser-les-frontieres-avec-le-tchad-et-la-centrafrique-1057027972.html

Le Cameroun déploie des troupes pour sécuriser ses frontières avec le Tchad et la Centrafrique

Les autorités camerounaises ont annoncé avoir envoyé des troupes dans la région de l'Adamaoua, connue pour des actes d'enlèvement et de criminalité... 19.11.2022, Sputnik Afrique

cameroun

tchad

république centrafricaine

afrique subsaharienne

troupes

frontière

Le Cameroun a déployé des troupes pour sécuriser ses frontières avec la République centrafricaine (RCA) et le Tchad dans la région montagneuse de l'Adamaoua (centre-nord), selon des officiels cités par le média public CRTV.Etienne Ludovic Ngbwa, préfet du département du Djérem dans la région, a déclaré que les troupes avaient passé une formation "approfondie" à Tibati, chef-lieu du département, avant leur déploiement.Les 100 gendarmes ont été formés pour combattre les hommes armés qui terrorisent la région et pour le faire dans le respect des droits de l'Homme, a déclaré, de son côté, Jean Pierre Kagombe Kefiene, commandant de la légion de gendarmerie d'Adamaoua.La région de l'Adamaoua est connue pour des actes d'enlèvement, de vol de bétail et de criminalité transfrontalière, principalement causés par les rebelles des pays voisins, selon les autorités locales.

