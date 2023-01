https://fr.sputniknews.africa/20230114/grace-a-moscou-la-centrafrique-etait-sur-pied-pour-pouvoir-reagir-vigoureusement-au-putsch-rate-1057586271.html

Grâce à l'aide russe, la Centrafrique a pu "réagir vigoureusement" au putsch raté

Grâce à l'aide russe, la Centrafrique a pu "réagir vigoureusement" au putsch raté

L'aide accordée par Moscou, par le biais d'instructeurs qui forment les forces armées centrafricaines, a contribué à refouler les rebelles qui voulaient... 14.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-14T09:16+0100

2023-01-14T09:16+0100

2023-01-14T09:20+0100

afrique subsaharienne

république centrafricaine

russie

coup d'etat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103785/89/1037858972_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_cfe7f80f8a76959963b737e06b1d512e.jpg

Alors que le 13 janvier marque les deux ans de la tentative ratée de coup d’État en Centrafrique, Fred Krock, analyste politique centrafricain, revient dans un entretien à Sputnik sur les moments décisifs de cette séquence.Le 13 janvier 2021, la Coalition des patriotes pour le changement (CPC), avec l’ex-Président François Bozizé à l’appui, a tenté de prendre le pouvoir à Bangui. L’attaque a été repoussée, mais les affrontements ont fait de nombreux morts et blessés aussi bien parmi les civils que les militaires et les forces de la CPC.L’expert centrafricain met en avant le rôle des alliés russes dans le refoulement de l’attaque:Grâce à la formation de l’armée centrafricaine par les instructeurs russes, "les FACA étaient sur pied déjà pour pouvoir réagir vigoureusement à l’attaque de la CPC", développe-t-il.Actuellement, la situation sécuritaire du pays est relativement stable, assure l’expert, admettant toutefois "des cas isolés de banditisme dans certaines localités, notamment dans l’extrême nord-ouest et le nord-est".Toutefois, quant à la présence française et la mission onusienne Minusca au moment de la tentative manquée de coup d’État, selon lui, "aucun Centrafricain et aucun ami sérieux de la République centrafricaine n’a cru à ces forces".L’allié russeLa Russie a envoyé ses premiers formateurs en Centrafrique en 2018. En janvier 2022, l’ambassadeur russe en RCA Alexandre Bikantov a fait savoir qu’ils étaient au nombre de 1.135 dans ce pays africain, avec une notification au Conseil de sécurité de l’Onu. En août 2022, les autorités centrafricaines ont notifié l’Onu qu’elles veulent augmenter ces effectifs de 3.000, portant ainsi leur nombre total à plus de 4.000 hommes.À l'heure actuelle, un important progrès en matière de sécurité et de défense en Centrafrique a été constaté auprès de Sputnik par le chef de la Communauté des officiers pour la sécurité internationale (COSI), Alexandre Ivanov. Selon lui, les instructeurs militaires russes forment désormais non seulement les soldats des forces armées centrafricaines, mais aussi les forces de l'Intérieur, la police et la gendarmerie.

afrique subsaharienne

république centrafricaine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, république centrafricaine, russie, coup d'etat