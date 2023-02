https://fr.sputniknews.africa/20230215/la-russie-publie-une-nouvelle-photo-satellite-des-degats-produits-par-le-seisme-en-turquie-1057927331.html

La Russie publie une nouvelle photo satellite des dégâts produits par le séisme en Turquie

Une nouvelle photo des dégâts causés par le tremblement de terre meurtrier, qui a touché la Turquie et la Syrie, a été faite par un satellite d’observation de... 15.02.2023, Sputnik Afrique

Le holding spatial russe Roscosmos a publié ce mercredi 15 février une nouvelle image spatiale des conséquences du tremblement de terre survenu en Turquie et en Syrie le 6 février.Sur la photo de gauche, on voit la ville turque d’Antakya bien avant le séisme, le 12 juillet 2021. Celle de droite montre les bâtiments effondrés après le séisme.En haut au milieu, l’inscription désigne un camp installé pour les blessés.Les clichés ont été réalisés le 14 février à l’aide du satellite russe d’observation de la Terre, Kanopus-V, spécialisé dans la surveillance des ressources.Auparavant, l’agence spatiale russe a diffusé des photos de la faille tectonique créée par la catastrophe naturelle et d’autres images des dommages causés par le tremblement de terre.Tous les satellites de télédétection de la Terre russes surveillent le territoire touché par le séisme dans la partie orientale de la péninsule anatolienne, déclarait Roscosmos au lendemain de la tragédie.Des secousses de magnitude 7,8 et 7,6 qui se sont produites le 6 février dans le sud-est de la Turquie, ont été ressenties dans 10 provinces du pays et dans les États voisins. La Syrie qui a subi de lourdes dégradations.La Turquie compte plus de 35.000 morts et plus de 105.000 blessés, tandis que le ministère syrien de la Santé fait état de plus de 1.400 personnes tuées et plus de 2.300 blessés.

