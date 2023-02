https://fr.sputniknews.africa/20230214/images-satellites-de-la-turquie-et-de-la-syrie-avant-et-apres-les-tremblements-de-terre--1057914854.html

Images satellites de la Turquie et de la Syrie avant et après les tremblements de terre

Images satellites de la Turquie et de la Syrie avant et après les tremblements de terre

Les conséquences des tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie ont été montrées sur des images satellites diffusées par la chaîne TRT Haber... 14.02.2023, Sputnik Afrique

La chaîne de télévision TRT Haber a publié des images prises par un satellite pour voir l'ampleur de la dévastation ayant touché les habitations lors des séismes.Sur les photos, il est possible de voir comment ont changé les villes de Gaziantep et d'Iskenderun ainsi que la ville syrienne de Jindires.Plusieurs milliers de mortsUn puissant tremblement de terre a frappé le 6 février la Turquie et la Syrie.Selon les derniers bilans officiels, il a fait plus de 3.000 morts en Syrie. Tandis qu’en Turquie, d’après les derniers chiffres présentés par les autorités turques, plus de 31.000 personnes ont péri et plus de 80.000 ont été blessées. Près de 6.400 bâtiments se sont effondrés.

