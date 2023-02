https://fr.sputniknews.africa/20230214/neuf-jours-apres-les-seismes-deux-personnes-sauvees-des-decombres-en-turquie---video-1057912289.html

Neuf jours après les séismes, deux personnes sauvées des décombres en Turquie - vidéo

Neuf jours après les séismes, deux personnes sauvées des décombres en Turquie - vidéo

Selon la chaîne TRT Haber, les sauveteurs ont réussi à extraire des décombres en Turquie deux frères qui y ont passé environ 198 heures après les tremblements... 14.02.2023

Deux personnes ont été extraites des débris d’un bâtiment s’étant effondré le 6 février dans la province turque de Kahramanmaras, où se trouvait l’épicentre, rapporte la chaîne de télévision TRT Haber.D’après le média, les rescapés sont restés coincés sous les décombres pendant 198 heures. Il s’agit de deux frères de 17 et 21 ans. Ils sont blessés et ont été amenés à l’hôpital.Une catastrophe meurtrièreLa Turquie, ainsi que d’autres pays voisins, a vécu le 6 et le 7 février des tremblements de terre ravageurs, dont la magnitude allait de 5,3 à 7,7.Ils ont frappé plusieurs provinces dans le sud-est du pays en provoquant d’importants dégâts aussi bien matériels qu’humains. Près de 6.400 bâtiments se sont effondrés.Le chef de l'aide de l'Onu, Martin Griffiths, a déclaré qu’il s’agissait du "pire événement en 100 ans dans cette région".D’après les derniers chiffres présentés par les autorités turques, plus de 31.000 personnes ont péri et plus de 80.000 ont été blessées. Le chef de l'État a un peu plus tôt annoncé que 63.794 individus avaient été blessés. Plusieurs milliers de bâtiments se sont effondrés.

