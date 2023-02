https://fr.sputniknews.africa/20230214/une-femme-secourue-en-turquie-apres-205-heures-passees-sous-les-decombres--video-1057917310.html

Une femme secourue en Turquie après 205 heures passées sous les décombres – vidéo

Une femme secourue en Turquie après 205 heures passées sous les décombres – vidéo

Une femme de 35 ans a été extraite le 14 février par des sauveteurs dans la province turque de Kahramanmaras où se trouvait l’épicentre du tremblement de terre... 14.02.2023, Sputnik Afrique

Au neuvième jour après les séismes meurtriers qui ont secoué la Turquie et la Syrie, les sauveteurs continuent de trouver des survivants sous les décombres.Âgée de 35 ans, une femme a ainsi pu en être sauvée après y avoir passé 205 heures, dans la province turque de Kahramanmaras, selon la chaîne de télévision TRT Haber.Pour l’extraire, les spécialistes ont creusé un tunnel d’environ cinq mètres, relate le média. La femme a été conduite à l’hôpital.Plus tôt dans la journée, plusieurs autres personnes ont été secourues dont une femme dans la ville d’Antakya, après 204 heures de calvaire. Deux frères, âgés de 17 et 21 ans, ont aussi survécu. Ils sont restés coincés sous les décombres pendant 198 heures.Les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent dans une dizaine de provinces.Une catastrophe meurtrièreLa Turquie a vécu le 6 et le 7 février des tremblements de terre ravageurs, de magnitude 7,6 et 7,7. Leur épicentre se trouvait dans la province de Kahramanmaras. La Syrie est aussi gravement touchée par les conséquences du désastre.D’après les derniers chiffres présentés par les autorités turques, 31.974 personnes ont péri et plus de 80.200 ont été blessées. Plusieurs milliers de bâtiments se sont effondrés, près de 200.000 personnes ont été déplacées dans des régions sécurisées. Selon le Président Recep Tayyip Erdoğan, le nombre de personnes sauvées des décombres par les équipes de recherche et de sauvetage avait dépassé les 8.000.En Syrie, plus de 1.400 personnes ont été tuées et 2.300 autres blessées, selon un nouveau bilan du ministère syrien de la Santé.Le chef de l'aide de l'Onu, Martin Griffiths, a déclaré qu’il s’agissait du "pire événement en 100 ans dans cette région".

