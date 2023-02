https://fr.sputniknews.africa/20230212/roscosmos-devoile-la-photo-de-la-faille-tectonique-suite-au-seisme-en-turquie-1057901368.html

Roscosmos dévoile la photo de la faille tectonique suite au séisme en Turquie

Roscosmos dévoile la photo de la faille tectonique suite au séisme en Turquie

La faille tectonique apparue suite au tremblement de terre meurtrier qui a touché la Turquie et la Syrie a été prise en photo par le satellite d’observation... 12.02.2023, Sputnik Afrique

Roscosmos poursuit sa surveillance spatiale des conséquences du tremblement de terre dans le sud-est de la Turquie. Presqu’une semaine après le séisme ayant emporté la vie de près de 30.000 personnes seulement dans ce pays, l’agence a publié une image de la faille tectonique créée par la catastrophe.La photo a été faite par le satellite d’observation russe Canopus-V. Auparavant, tous les satellites de télédétection de la Terre russes ont été réorientés pour observer la zone sinistrée dans la partie orientale de la péninsule anatolienne.Le lendemain de la tragédie, l’agence spatiale a publié une image satellite de la région. Les secousses des tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6 ayant frappé le 6 février le sud-est de la Turquie, ont été ressenties dans 10 provinces du pays et des États voisins, dont la Syrie a le plus souffert.

