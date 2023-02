https://fr.sputniknews.africa/20230213/le-soudan-donne-son-feu-vert-a-la-ratification-de-laccord-sur-la-base-russe-1057904174.html

Le Soudan donnerait son feu vert à la ratification de l’accord sur la base russe

Le Soudan donnerait son feu vert à la ratification de l’accord sur la base russe

Les autorités soudanaises ont conclu l’examen d'un accord avec la Russie sur la construction d’une base navale en mer Rouge, selon Associated Press. 13.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-13T07:53+0100

2023-02-13T07:53+0100

2023-02-13T08:28+0100

international

afrique

soudan

russie

base navale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104164/78/1041647863_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_0ebf18b78d925c5e339375a950863026.jpg

Deux responsables soudanais ont informé Associated Press samedi 11 février que les autorités sont revenues sur l’accord relatif à la construction d’une base navale russe en mer Rouge.Les responsables ont fait savoir à l’issue d’une visite au Soudan du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov que Moscou avait rempli toutes les conditions de Khartoum et que l’armée avait donné son feu vert.Selon eux, la Russie a répondu aux récentes demandes du Soudan portant sur la fourniture de plus d’armes et d’équipements.Le document attend sa ratificationLe traité entrera en vigueur après la formation d’un gouvernement et d'un organe législatif et la ratification du texte.L’accord russo-soudanais sur la création d’un point d’approvisionnement et de réparation des navires de la marine russe en mer Rouge est en cours de ratification, a annoncé ce jeudi 9 février le ministre russe des Affaires étrangères, en visite à Khartoum."Comme vous le savez, l'accord sur la mise en place d'un point d’appui matériel pour la marine russe au Soudan a déjà été signé. Il est en cours de ratification", a indiqué Sergueï Lavrov aux journalistes.Une concession pour 25 ansL’autorisation de mettre en place un "point d’appui matériel et logistique" de la marine russe au Soudan avait été donnée par Vladimir Poutine en novembre 2020.Le projet, concerté avec la partie soudanaise et les ministères russes de la Défense et des Affaires étrangères, prévoit que la base n’accueillera pas plus de 300 hommes et quatre navires simultanément. Le fonctionnement doit être assuré par la partie russe.L'accord signé le 1er décembre 2020 reste en vigueur pendant 25 ans, avec un renouvellement automatique de 10 ans si aucune des parties ne demande sa cessation au préalable.En 2021, les autorités soudanaises ont décidé de le modifier. La nouvelle version est toujours en état de ratification par les deux pays.

afrique

soudan

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique, soudan, russie, base navale