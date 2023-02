https://fr.sputniknews.africa/20230204/adhesion-de-lukraine-moscou-accuse-lue-de-bafouer-ses-propres-standards-1057823482.html

Adhésion de l’Ukraine: Moscou accuse l’UE de bafouer ses propres standards

Adhésion de l’Ukraine: Moscou accuse l’UE de bafouer ses propres standards

L’Union européenne va à l’encontre de toutes ses valeurs en favorisant l’adhésion de Kiev, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires... 04.02.2023, Sputnik Afrique

Le sommet UE-Ukraine qui s’est tenu à Kiev ce 3 février a mis en lumière l’hypocrisie de Bruxelles, qui ferme les yeux sur les dérives du pays pour favoriser son adhésion, a déclaré Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe.Outre la corruption endémique, la responsable a rappelé que Kiev a régulièrement bafoué les droits humains des communautés russophones sur son territoire.La responsable voit dans ce sommet une nouvelle illustration du jeu trouble de Bruxelles, qui soutient Kiev "au nom de nom de l'affaiblissement de la Russie et des aspirations hégémoniques des États-Unis et de l'Otan".Faire la paix… en livrant des armes?Maria Zakharova a par ailleurs fustigé le double langage européen, qui appelle à la paix tout en continuant à fournir massivement des armes à l’Ukraine.Outre les récentes livraisons de chars, la responsable a rappelé que l’UE forme également les forces armées ukrainiennes, ne faisant qu’envenimer le conflit et augmenter le nombre de victimes, y compris dans la population civile. Elle a enfin souligné que l’Europe s’était déjà discréditée en trichant avec les accords de Minsk, comme l’ont récemment confessé plusieurs anciens dirigeants des Vingt Sept.Le sommet UE-Ukraine qui s’est tenu à Kiev a mis en lumière le soutien continu de Bruxelles à Kiev. En plus d’étudier de nouvelles sanctions à l’encontre de Moscou, l’UE compte en effet favoriser l’adhésion de Kiev, alors que le pays est loin de remplir toutes les conditions de l’avis de nombreux observateurs. La corruption qui continue de faire des ravages est notamment pointée du doigt.

