Adhésion de l’Ukraine à l’UE: "C’est une folie" déplore Nicolas Dupont-Aignan

Adhésion de l’Ukraine à l’UE: "C’est une folie" déplore Nicolas Dupont-Aignan

L’Ukraine n’a sa place ni dans l’Union européenne ni dans l’Otan et son adhésion ne ferait qu’envenimer une situation géopolitique déjà tendue, a expliqué... 04.02.2023, Sputnik Afrique

À l’heure d’accueillir un nouveau sommet UE-Ukraine, Kiev se montre plus que jamais déterminé à adhérer aux Vingt-Sept. Une intégration qui serait lourde de conséquences, alors que l’Ukraine continue de mettre la pression sur Bruxelles pour prolonger le conflit, explique à Sputnik Nicolas Dupont-Aignan, président du parti Debout la France.L’ex-député français prône pour l’Ukraine un statut de neutralité, qui pourrait faire du pays une zone tampon entre la Russie et l’UE, voire l’Otan. Une "position sage", jadis tenue par le Président Jacques Chirac, qui aurait sans doute pu permettre d’éviter l’escalade, affirme Nicolas Dupont-Aignan.L’Europe, dindon de la farce?Alors que plusieurs anciens dirigeants européens ont récemment tombé le masque sur la réalité des accords de Minsk, Nicolas Dupont-Aignan regrette encore que Français et Allemands n’aient pas su faire respecter l’autonomie constitutionnelle accordée au Donbass.Le candidat malheureux aux dernières présidentielles souligne encore le rôle trouble des États-Unis, qui n’ont cessé de "jeter de l’huile sur le feu" en Ukraine. Washington et Pékin sont d’ailleurs selon lui les grands vainqueurs de cette "guerre par procuration" sur le sol européen, alors que le Vieux Continent paie les pots cassés, via notamment la politique des sanctions.Le sommet UE-Ukraine qui se tient actuellement à Kiev doit permettre de statuer sur les modalités d’adhésion de Kiev. Le Premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal, a déclaré que le processus pourrait aboutir "dans les deux ans". Le pays essuie néanmoins des critiques concernant sa corruption endémique, qui pourrait freiner les démarches d’adhésion.L’entrée de l’Ukraine dans l’UE semble cependant faire consensus dans les hautes sphères bruxelloises. "L'Ukraine, c'est l'UE, l'UE, c'est l'Ukraine" a ainsi lancé Charles Michel, président du Conseil européen, en marge du sommet ce 3 février.

