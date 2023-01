https://fr.sputniknews.africa/20230130/les-usa-ne-sont-pas-seulement-linstigateur-mais-aussi-le-principal-beneficiaire-en-ukraine-1057758311.html

"Les USA ne sont pas seulement l’instigateur, mais aussi le principal bénéficiaire" en Ukraine

En termes de dialogue bilatéral entre la Russie et les États-Unis, il y a une impasse "sur pratiquement tous les fronts". C'est ce qu'a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, dans une interview accordée à Sputnik.Selon lui, les relations entre les deux pays sont sans issue en raison de la politique anti-russe de Washington, qui n'a cessé de se durcir ces dernières années. Et la décision américaine d'envoyer un bataillon de chars en Ukraine ne fait que compliquer la situation.Un "déni de réalité"Les déclarations de Washington, selon lesquelles les livraisons de chars Abrams à Kiev ne constituent pas une escalade, sont un "déni de réalité". Les États-Unis ont pris cette décision également pour "mettre au pas les rangs de l'Otan".Selon lui, l'envoi d'un bataillon de blindés à Kiev est une "mesure extrêmement destructrice" de la part des États-Unis, notamment en termes de "tentative de mise en œuvre d'un scénario d'escalade prononcé en Ukraine".Il a expliqué qu'en saisissant le matériel militaire de leurs alliés et en l'envoyant "pour élimination" sur le théâtre de guerre ukrainien, les Américains comptent imposer aux Européens de nouveaux contrats de plusieurs milliards de dollars pour l'achat de leurs produits militaires.Selon lui, ce jeu "finira mal pour ceux qui y jouent".L’Otan "zombifie" les autres paysM.Riabkov a expliqué que la Russie ne veut rien de l'Occident, mais que l'Alliance atlantique "zombifie les pays voisins avec des histoires d'épouvante russophobes". Une réponse indirecte à un récent article publié par l'ancienne secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice et l'ancien chef du Pentagone Robert Gates dans le Washington Post. Leur tribune affirmait ainsi que Moscou ne peut céder les territoires rattachés lors de l’opération militaire spéciale en Ukraine et tentera d'en garder le contrôle afin d'en faire des "têtes de pont" pour une attaque contre l'Occident à l'avenir.Selon lui, Moscou a averti à plusieurs reprises des conséquences négatives de telles décisions.La Russie se prépare à l'éventualité que le traité START cesse d'existerL'absence d'un accord sur le contrôle des armements avec les États-Unis après 2026, avec l'expiration du traité de réduction des armes stratégiques (START), est un scénario possible qui pourrait se concrétiser par la faute de Washington, a noté M.Riabkov."Nous sommes prêts pour un tel scénario. Nous le calculons, y compris les conséquences sur la manière et le contexte dans lesquels nous devons travailler de manière ciblée pour garantir notre sécurité. Mais nous ne cachons pas le fait que ce n'est pas notre choix. Il serait optimal de prendre un autre chemin. Il s'agit de reprendre le processus de discussion sur la question de la stabilité stratégique et de commencer à travailler sur une nouvelle équation de sécurité qui tiendrait compte de tous les facteurs affectant la stabilité stratégique", a déclaré le vice-ministre.Moscou est "pour" des pourparlersMoscou se prépare à un nouveau cycle de consultations avec les États-Unis sur les relations bilatérales et les considère comme utiles pour "mettre les choses au point", mais il n'y a pas encore de date, a déclaré le vice-ministre.Selon M.Riabkov, Moscou est également prêt à étudier toute initiative sérieuse pour résoudre la crise ukrainienne, mais personne n’en a encore formulée.Création d’une zone de protection autour de la centrale de ZaporojiéLes négociations visant à établir une zone de protection autour de la centrale nucléaire de Zaporojié ne sont pas faciles et il semble que Kiev traîne simplement les pieds sur cette question, estime-t-il.Il a noté que l'Ukraine a bombardé à plusieurs reprises la centrale, endommageant son infrastructure, "démontrant ainsi un mépris total pour les risques éventuels liés à la sécurité des installations nucléaires".

