Les sanctions ont sauvé la Russie de l’asphyxie, selon la diplomatie russe

Les plaintes du Président ukrainien à propos du ralentissement du rythme des sanctions contre la Russie en Europe ont fait réagir la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Pour elle, les sanctions ont eu des aspects positifs.L’Europe coule à picSelon Mme Zakharova, contrairement à la Russie la situation de l’Occident n’est pas à envier.La Commission européenne se déplace à KievLe 2 février, une forte délégation de la Commission européenne s’est rendue à Kiev pour une rencontre avec le gouvernement ukrainien. En tout, 15 commissaires y accompagnent Ursula von der Leyen, dont le chef de la diplomatie européenne.La présidente de la Commission a confirmé que l’Union européenne préparait un nouveau paquet de sanctions qui serait le 10e depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine.S’exprimant lors d’un point de presse, aux côtés du Président ukrainien, elle a assuré que la Russie payait déjà un "prix fort" en raison des trains successifs de sanctions.Zelensky en réclame de nouvelles et plus viteVolodymyr Zelensky a pour sa part appelé à les adopter "plus vite"."On voit aujourd'hui que le rythme des sanctions en Europe a un peu ralenti", a affirmé M. Zelensky lors de ce point de presse."Plus cette tâche sera faite vite et qualitativement, plus nous serons proches de la défaite de l'agression russe."

