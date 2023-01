https://fr.sputniknews.africa/20230131/les-etats-unis-sont-prets-a-utiliser-des-armes-nucleaires-pour-defendre-la-coree-du-sud-1057762859.html

Washington se dit prêt à utiliser des armes nucléaires pour défendre la Corée du Sud

Accusant la Corée du Nord de "provocations", les États-Unis réaffirment leur engagement quant à la défense de la Corée du Sud. Le chef du Pentagone annonce que... 31.01.2023, Sputnik Afrique

états-unis

corée du sud

nucléaire

international

militaires

exercices militaires

armes nucléaires

corée du nord

Les États-Unis sont prêts à utiliser des armes nucléaires pour défendre la Corée du Sud, a déclaré le chef du Pentagone, Lloyd Austin. D’après le responsable américain, la Corée du Nord a réalisé un nombre "sans précédent" de provocation en 2022. Washington et Séoul condamnent ces "actions dangereuses" qui, selon les parties, déstabilisent la région.Environ 28.500 soldats américains effectuent leur service militaire en Corée du Sud, poursuit M.Lloyd, ce qui constitue l’un des plus grands contingents des États-Unis à l’étranger.Il a noté que les pays avaient obtenu des succès "considérables" dans le renforcement de leur coopération. En 2023, ils prévoient d’élargir les dimensions de leurs manœuvres militaires et de consolider leurs efforts face à la Corée du Nord.

